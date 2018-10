Franse grens met België deels dicht door Afrikaanse varkenspest

Drie Franse departementen in de provincie Lotharingen gaan de grens met België sluiten om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest zich verspreidt.

Het gaat om de departementen Ardennen, Meuse en Meurthe et Moselle.

In 41 gemeenten in Meuse en 50 gemeenten in Meurthe et Moselle mag er ook niet gejaagd worden en is er een toegangsverbod voor alle bossen.

75 besmette wilde zwijnen

Sinds augustus is er in België bij 75 wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest geconstateerd. Varkensbedrijven in de directe omgeving zijn preventief geruimd.

Eerder liet minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Volgens Schouten achten deskundigen de kans ‘zeer klein’ dat de Afrikaanse varkenspest de komende maanden in Nederland opduikt door migratie van wilde zwijnen, gezien de afstand tot de besmettingshaarden. De kans dat de ziekte hier door menselijk ingrijpen komt, wordt op ‘klein tot medium’ geschat.

Informatieborden

Nederland heeft langs de wegen borden geplaatst met voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat besmette zwijnen de grens met België oversteken. Varkenshouders en dierenartsen flyeren op parkeerplaatsen om reizigers en vrachtwagenchauffeurs te informeren over de risico’s van het virus.