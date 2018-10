Eventuele schade Afrikaanse varkenspest betalen uit Diergezondheidsfonds

Wanneer Afrikaanse varkenspest (AVP) uitbreekt op een varkensbedrijf in Nederland, worden de kosten betaald uit het Diergezondheidsfonds.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar herkomst van het virus en dus of de besmetting is veroorzaakt door wilde zwijnen.

“In Nederland gaan we primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de sector en daarom hebben we een diergezondheidsfonds (DGF)”, schrijft Schouten.

Dit fonds wordt gevuld door de veehouders via een diergezondheidsheffing en door LNV. Alle directe kosten van de bestrijding van AVP op bedrijven worden betaald uit het DGF en voor 100% verhaald op de varkenssector. Als de uitgaven boven een plafondbedrag uitkomen, zijn de kosten voor LNV.

Bij ruiming ook financiering uit EU

Wanneer dieren worden geruimd, is cofinanciering (50%) beschikbaar vanuit de EU. “Hierover zijn internationale afspraken gemaakt waarmee Nederland heeft ingestemd. Het is immers ook in het belang van Nederland dat in Nederland en andere EU-lidstaten dierziektes worden bestreden”, legt de minister uit.

Hoewel provincies verantwoordelijk zijn voor het uitkeren van een tegemoetkoming voor schade aan landbouwbedrijven door toedoen van wild via het Faunafonds, geldt dit niet voor een dierziekte-uitbraak die wordt veroorzaakt door een wild zwijn.

Geen verbod instellen op vlees uit land met AVP

In reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren geeft Schouten aan dat Nederland zelfstandig geen verbod kan instellen van producten uit landen waar Afrikaanse varkenspest heerst. Hierover zijn Europese afspraken gemaakt.

Tsjechië wilde wel eenzijdig handelsbeperkende maatregelen nemen door varkensvlees uit landen met AVP te gaan controleren. De Europese Commissie had hier bezwaar op gemaakt, waarna Tsjechië de plannen heeft ingetrokken.