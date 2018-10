Dalende lijn DCA Beursprijs zet door

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is voor de komende week opnieuw met 2 cent per kilo verlaagd. De notering zakt naar € 1,27 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt de prijs 20 cent lager dan eind augustus.

De Boerenvarkensprijs volgt de prijsdaling van de DCA Beursprijs 2.0 niet. De Boerenvarkensprijs blijft ten opzichte van afgelopen week onveranderd op € 1,44 per kilo.

In Duitsland komt de varkensmarkt ook weer wat tot rust. De noteringscommissie van de Vereinigungspreis zag zich woensdag gedwongen om de Hauspreisen van de slachterijen te volgen en zodoende de marktleidende varkensnotering in Duitsland te verlagen met 4 cent naar € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Op dit prijsniveau komt er weer rust in de markt zodat er weer sprake lijkt een evenwicht tussen vraag en aanbod.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) ondersteunt deze gedachte. Op vrijdag 12 oktober noteerde de veiling stabiele prijzen op een prijsniveau van € 1,41 per kilo. Daarmee bedraagt het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis 5 cent en dat is normaal gesproken een indicatie dat er sprake is van een stabiele marktsituatie.