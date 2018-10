DCA verlaagt varkensprijs met 2 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 2 cent verlaagd naar € 1,29 per kilo. Daarmee houdt de stabilisatie van vorige week slechts één week stand en wordt al snel weer een dalende lijn neergezet. Ten opzichte van eind augustus ligt de prijs inmiddels 18 cent lager.

In Duitsland gooien de slachterijen de knuppel weer eens in het hoenderhok. Zij zijn het weer eens niet eens met de noteringscommissie van producentenorganisatie VEZG die de marktleidende notering onveranderd liet op € 1,40 per kilo geslacht gewicht. De grote slachterijen hebben eigen prijzen bekendgemaakt van € 1,36 en € 1,38 per kilo, ofwel prijsverlagingen van 2 dan wel 4 cent per kilo.

De grootste varkensslachter Tönnies heeft zijn “hauspreis” verlaagd naar € 1,36 per kilo geslacht gewicht. Deze prijs ligt 19 cent lager dan eind augustus. De Vereinigungspreis blijft staan op € 1,40 per kilo, waarmee het prijsverschil bij deze notering wat kleiner blijft met 15 cent per kilo in de afgelopen weken.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs kon geen ondersteuning bieden aan de Vereinigungspreis. Het gemiddelde prijsniveau zakte op de veiling van 5 oktober met 2 cent naar € 1,40 per kilo. Om de Vereinigungspreis enige steun te kunnen geven had de prijs op zijn minst stabiel moeten blijven.