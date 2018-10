Beursprijs varkens stabiliseert

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft voor de komende week onveranderd op € 1,27 per kilo geslacht gewicht. Daarmee komt vooralsnog een einde aan de prijsdaling op de Nederlandse varkensmarkt.

De Beursprijs werd vorige week nog met 2 cent per kilo verlaagd. De slachterijen volgden deze prijsdaling van de DCA Beursprijs 2.0 niet. Vion handhaafde op maandag als eerste zijn prijs op € 1,35 per kilo. Later in de week besloten ook de andere slachterijen tot onveranderde prijzen.

In Duitsland is ook sprake van relatieve rust in de markt. De prijsvorming stabiliseert sinds de marktleidende Vereinigungspreis onder druk van Hauspreisen van de grote slachterijen werd verlaagd naar € 1,36 per kilo. De slachtrijpe dieren kunnen op dit prijsniveau probleemloos worden geplaatst.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) maakte ook een pas op de plaats wat de prijsvorming betreft. Het gemiddelde prijsniveau bleef vrijdag gelijk aan dinsdag met € 1,42 per kilo. Vergeleken met de voorafgaande week kon net een centje meer worden gebeurd voor een kilo. Dit geeft aan dat de markt in ieder geval niet verder verslechterd en dat de stemming stilletjes aan weer wat verbetert.