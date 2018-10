Beursprijs noteert onveranderd

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft onveranderd op € 1,27 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt de prijs 9 cent per kilo lager dan exact een jaar geleden.

In Duitsland maakte de varkensmarkt deze week ook een pas op de plaats. Volgende week valt de slachtcapaciteit wat lager uit in verband met de viering van Hervormingsdag en Allerheiligen. Dit heeft tot gevolg dat de slachterijen het wat rustiger aan doen in de aankoop van slachtrijpe dieren. Zodoende blijft het op dit moment rustig in de markt. Dit brengt met zich mee dat ook de prijsontwikkeling vlak blijft.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) moest zelfs een centje terug door de afwachtende houding van kopers. Het gemiddelde prijspeil zakte daarmee naar € 1,41 per kilo geslacht gewicht. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis is daarmee weer terug op 5 cent per kilo. Dit wordt in het algemeen gezien als een normale afstand tussen beide prijzen en dat houdt in dat er voorlopig uitgegaan wordt van een stabilisering van de marktsituatie.