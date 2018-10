Bedrijf met 1.200 gestikte varkens voldeed aan wet

Het varkensbedrijf in het Brabantse Haaren waar afgelopen zomer 1.200 varkens door verstikking omkwamen, voldeed aan de wet.

De varkenshouder voldeed aan bepalingen met betrekking tot het welzijn van bedrijfsmatig gehouden varkens en wat betreft de voorgeschreven fysieke controles door de veehouder.

Dat blijkt uit het NVWA-onderzoek bij het bedrijf, naar aanleiding van de dood van de dieren. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Inspectie na alarm

De stal waarin de dieren zijn gestikt was een stal met geautomatiseerde voeder- en ventilatiesystemen. “De veehouder heeft aan de NVWA verklaard dat er ’s nachts een alarm is afgegaan. Hierop is hij naar de stal gegaan, maar kon daar niets vinden wat het alarm had doen afgaan. De volgende ochtend is hij wederom naar de stal gegaan en heeft een ronde gemaakt.”

“Enkele uren later heeft hij weer een alarm ontvangen. Toen hij daarop in de stal kwam bleek de ventilatie te zijn uitgevallen en de varkens dood te zijn. Op het moment van inspectie zijn geen omissies aangetroffen met betrekking tot een werkend nood- en alarmsysteem voor de ventilatie”, schrijft Schouten over het onderzoek.

De veehouder heeft geen specifieke melding gedaan van het incident. Rendac heeft de dieren afgevoerd en dit is volgens de regels gemeld in het I&R-systeem. Deze melding werd niet automatisch doorgegeven aan de NVWA. De controle-organisatie werd pas geïnformeerd over de kwestie na vragen van een journalist van het Brabants Dagblad.

PvdD: automatisch voeren geen goede verzorging

PvdD vindt dat volautomatische machinaal voeren en drenken geen goede verzorging van dieren. Minister Schouten reageert dat het systeem ter ondersteuning van de veehouder is. “De goede verzorging van dieren dient het uitgangspunt te zijn, en kan niet geheel vervangen worden door volautomatische systemen.”

PvdD vroeg ook hoeveel dieren er jaarlijks sterven in varkensstallen. Schouten reageert hierop met cijfers volgens I&R-gegevens in 2017 hoeveel dieren in de stal zijn dood gegaan:

5.389.606 biggen

140 fokberen

11.494 slachtzeugen en slachtbiggen

440.762 vleesvarkens

61.677 zeugen en fokgelten

Er is geen informatie over de uitsplitsing naar de doodsoorzaak. “De hoge sterfte onder jonge dieren, zowel bij de geboorte als in de eerste levensmaanden is reden tot zorg”, schrijft Schouten. Het beleid is erop gericht de sterfte onder jonge dieren te verlagen.