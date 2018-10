Afrikaanse varkenspest op groot Chinees bedrijf

Afrikaanse varkenspest (AVP) lijkt in China niet meer in de hand te houden.

Voor het eerst is ook de uitbraak van AVP gemeld op een grote commerciële boerderij. De Chinese autoriteiten maken melding van een uitbraak van het dodelijke virus op een boerderij in de provincie Liaoning, ten noordoosten van de hoofdstad Beijing. Op deze boerderij waren circa 20.000 varkens.

Tegen persbureau Reuters laat analist Yao Guiling weten dat deze ontwikkeling investeerders van nieuwe varkenshouderij-projecten kopschuw zou kunnen maken.

Tevens werd dit weekeinde duidelijk dat het virus ook een negende provincie heeft bereikt: de stadsprovincie Tianjin was aan de beurt. Deze grenst aan Beijing.

Geen volledig beeld

In toenemende mate wordt ook duidelijk dat niet alle gevallen gemeld lijken te worden. Bronnen in China melden dat er ook ruimingen plaatsvinden die niet doorgegeven worden via officiële kanalen.