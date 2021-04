Voederwaardeprijzen melkvee zakken verder

Wageningen Livestock Research heeft de voederwaardeprijzen voor de melkveesector per 6 april vastgesteld op 1,8 cent voor kVEM, bij een kilo DVE-toeslagprijs van 100,8 cent.

De kVEM-prijs is eveneens gedaald, met 0,5 cent ten opzichte van de voorgaande maand. De kilo DVE-toeslagprijs is behoorlijk gedaald, met 4,9 cent. Ten opzichte van begin januari en vooral begin februari is de DVE-toeslag flink verlaagd.

Geen stijgingen

De voederwaardeprijzen van de voedergrondstoffen geven hierdoor dalingen te zien, in de orde van grootte van 3 tot 4%. Dat geldt vooral voor producten die soja- en eigenlijk vooral eiwit-gerelateerd zijn. Anders dan vorige maand zijn er feitelijk geen stijgingen.

De voederwaardeprijzen voor mengvoeders wijzigen navenant. De voederwaardeprijs voor de zeer eiwitrijke brok wordt weer een stukje lager, in geld uitgedrukt € 13,52 per ton. Dat is € 27,62 ofwel ruim 7% minder dan begin februari.

Vleesvee

Voor vleesvee zijn de veranderingen deze maand geringer. Daarvoor daalt de kVEVI-prijs met 0,4 cent naar 16,9 cent. De kilo DVE-toeslag zakt met 1,4 cent naar 105,5 cent.