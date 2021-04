DOC verhoogt april-voorschot met € 1,06

DOC Kaas verhoogt de april-voorschotprijs met € 1,06 per 100 kilo naar een basisniveau van € 33,13 en een maximum van € 36,37 per 100 kilo.

Moederbedrijf DMK verhoogt de melkprijs in Duitsland met € 1 per 100 kilo naar € 33 per 100 kilo. Dit is echter niet de ‘kale’ melkprijs, want dat is inclusief toeslagen voor VLOG, logistiek en milkmaster-programma. Ook wordt de Duitse prijs gepubliceerd bij 4,2% vet en 3,4% eiwit, tegenover 4,42% vet en 3,57% eiwit in Nederland.

DMK verklaart de verhoging van de melkprijs uit de zich verbeterende, maar verder grotendeels ‘stabiele’ marktsituatie.

Gemiddelde basisprijs van € 32,19 per 100 kilo

Tot en met april betaalt DOC Kaas dit jaar een gemiddelde basisprijs uit van € 32,19 per 100 kilo. Leden kunnen tot € 3,25 per 100 kilo bijverdienen met behulp van toeslagen voor weidegang, VLOG en duurzaamheid.