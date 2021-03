Vreugdenhil trekt basisprijs op, Hochwald stabiel

Vreugdenhil Dairy Foods verhoogt de basisprijs voor februari met 44 cent naar € 32,50 per 100 kilo.

Dit compenseert deels het einde van de wintertoeslag (€ 3,90) per februari. Maximaal kan € 34,60 worden gebeurd. De biologische melkprijs voor februari wordt met 49 cent verhoogd naar € 52,62 per 100 kilo. Daarmee betaalt Vreugdenhil veruit de hoogste biologische melkprijs in Nederland. Met de gangbare basismelkprijs bevindt het bedrijf zich voor februari in de middenmoot.

9 maanden stabiel

Vreugdenhil heeft de basismelkprijs voor gangbare melk 9 maanden lang stabiel gehouden. Met de melkprijs voor februari komt daar een einde aan. In reactie op de prijsstijgingen bij melkvet is de vetprijs met 10 cent per kilo verhoogd naar € 3,00. De eiwitprijs blijft stabiel op € 5,70 per kilo.

Hochwald Foods

Hochwald Foods houdt de gangbare melkprijs voor februari gelijk aan die voor januari en betaalt een basisprijs uit van € 33,28 per 100 kilo. Leveranciers kunnen deze prijs met maximaal € 2,70 aanvullen tot € 35,98 per 100 kilo.

Alle genoemde prijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, zijn exclusief btw en gelden na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.