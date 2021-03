Vollemelkpoeder 6,2% goedkoper op zuivelveiling GDT

Een fors prijsverlies voor vollemelkpoeder van 6,2% tot $ 4.083 per ton. Dat is het resultaat van de GDT-internetveiling van zuivelbedrijf Fonterra dinsdag 16 maart.

Omgerekend is dat € 3.430. Na een explosieve prijsstijging op de vorige veiling van Global Dairy Trade kon het prijsniveau niet worden vastgehouden. Desondanks blijft de poederprijs nog steeds boven het niveau van de afgelopen vijf jaar. Dit was overigens de eerste prijsdaling na acht eerdere edities.

Boter goedkoper

Ook boter noteerde lager met 2,8% tot $ 5.659 per ton. Toch was het niet allemaal negatief: lactose steeg met 8,6% het sterkst in prijs tot $ 1.392, gevolgd door boterolie met een stijging van 3,7% tot $ 6.155. Ook mageremelkpoeder werd duurder verkocht, zij het met een minimale plus van 0,7% tot $ 3.350 per ton. Er waren 161 bieders, die in totaal 26.872 ton product kochten. De volgende internetveiling van Fonterra is op 6 april.