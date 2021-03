Nieuwe voorzitter voor CRV

Wietse Duursma wordt de nieuwe voorzitter van CRV. Daarmee volgt hij Peter Broeckx op.

Broeckx zat zes jaar op de bestuurlijke functie. Hij vindt het na zes jaar tijd om zijn mandaat over te geven aan een opvolger, geeft hij aan. Duursma heeft een melkveebedrijf in Groningen met 300 koeien. Hij is sinds 2013 lid van de raad van commissarissen van CRV. In 2015 werd hij vicevoorzitter. “Collega-veehouders mogen van mij verwachten dat ik me zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van een organisatie die hen met genetica en informatieproducten optimaal ondersteunt in hun bedrijfsvoering”, zegt hij.