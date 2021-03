Milcobel noteert tweede prijsverhoging in twee maanden

Milcobel heeft de melkprijs over februari met 50 cent verhoogd naar € 32,41 per 100 kilo.

Dit is de prijs volgens de vergelijking van Boerderij, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. Ook is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL (geldt in België niet).

Getrouwheidspremie

Met twee opeenvolgende maanden van extra melkgeld wordt aangegeven dat binnen Milcobel een nieuwe dynamiek ontstaat en dat de resultaten van verbeter- en strategische plannen zichtbaar worden, zo meldt het bedrijf. Ook wordt gemeld dat op de leveringen van juli tot en met december 2021 een maandelijkse getrouwheidspremie van € 0,30/100 liter zal worden uitbetaald. De raad van bestuur van Milcobel heeft verder besloten dat de melkprijs voortaan zal worden gepubliceerd gedurende de lopende maand.

Wettelijke standaardprijs

Volgens Milcobel resulteert na de jongste prijsverhoging een wettelijke standaardprijs van € 28,90 per 100 liter. Dit stemt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van € 31,37 per 100 liter, bij een gemiddelde jaarleverantie van 650.000 kilo.