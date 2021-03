Melkveehouder moet zuiniger zijn op eigen eiwit

Door een gewijzigde berekeningswijze in de Kringloopwijzer voor ‘eiwit van eigen land’ moeten melkveehouders nog beter op hun eigen eiwitvoorraden letten.

Dit wordt gemeld op de website van de Kringloopwijzer. De nieuwe berekeningswijze sluit volgens de Commissie Grondgebondenheid beter aan bij de bedoeling van het kengetal.

Eigen eiwit in veevoer

Het gaat voortaan niet meer om de hoeveelheid geoogst eiwit op het bedrijf, maar cruciaal is de hoeveelheid eigen eiwit in de voeding van het vee. Afgevoerd en/of verkocht eiwit telt niet meer mee, overjarige voorraden van eigen land doen dat wel. Of het gemiddelde bedrijf hierdoor meer of minder eiwit extern moet bijkopen, kan onderzoeker Michel de Haan van de WUR niet zeggen.