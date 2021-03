Melkaanvoer 5,3% lager in februari

De Nederlandse melkaanvoer in februari bedroeg in totaal 1,08 miljoen ton, dat is 5,3% minder dan in februari van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het vetpercentage bedroeg 4,58% ten opzichte van 4,49 % vorig jaar. De totale vetproductie lag 3,4% lager en kwam op 49.592 ton uit. Melkverwerking Van de ontvangen melk in januari werd met 13.152 ton een flink hogere hoeveelheid verwerkt tot boter. In 2020 lag die hoeveelheid 22,9% lager. Ook van consumptiemelkproducten, zoals melk, yoghurt en room werd meer geproduceerd. In januari werd 92.631 ton geproduceerd, een stijging van 6,7% ten opzichte van januari 2020. Van gecondenseerde melk werd er met 29.930 ton bijna 14% minder geproduceerd. Ook van kaas (-6,2%) en poeders (-3,4%) daalde de productie in januari.