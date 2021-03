KringloopWijzers: te veel eiwit in rantsoenen

Omdat melkveehouders nog steeds te veel eiwit voeren is er over 2020 amper stikstofvoordeel. Dat meldt DLV Advies aan de hand van de afgesloten KringloopWijzers via de BEX.

Met een ruw eiwitgehalte in het rantsoen van richting de 155 kunnen veehouders een stikstofvoordeel behalen. Het zit nu op gemiddeld 164 gram per kilo droge stof. Wat betreft fosfaat wordt het voordeel met bedrijfsspecifieke excretie jaarlijks juist groter. In de KringloopWijzers van vorig jaar is ook te zien dat de grasopbrengsten flink uiteen lopen. De verschillen zitten tussen de 6 ton en 12 ton per hectare.