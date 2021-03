Hubert Andela nieuwe directeur ZuivelNL

ZuivelNL heeft Hubert Andela aangesteld als nieuwe directeur. Hij treedt in dienst volgens plan per 1 juni van dit jaar.

Andela volgt Janine Luten op, die per medio augustus vorig jaar vertrok. In de tussentijd is oud-directeur Roald van Noort van CRV interim-bestuurder.

Hubert Andela (58) is sinds 2004 directeur-secretaris van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Daarnaast is hij vanaf 2014 onafhankelijk voorzitter van Anevei, de vereniging van eierhandelaren en eiproductfabrikanten. Andela stopt bij de KNV. Zijn bestuurstermijn bij de Anevei eindigt in de tweede helft van 2021.

Andela werkte eerder als beleidsadviseur en sectordirecteur van het Productschap Vee en Vlees en het Productschap Pluimvee en Eieren. Ook was hij commercieel directeur en plantmanager van Kemper BV.