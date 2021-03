EU produceert iets minder melk in januari

Nederland produceerde in januari 1,4% minder melk, vergeleken met dezelfde maand in 2020.

De Europese melkproductie daalde in januari met 104.000 ton. Omgerekend is dat 0,9% lager dan in januari 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Milk Market Observatory (MMO) van de Europese Commissie.

Vooral de grote melkproducerende landen blijven achter ten opzichte van vorig jaar januari. De melkproductie in Frankrijk daalt maar liefst 3,4% en blijft daardoor 73.000 ton achter. Duitsland zakt 1,7%, wat overeenkomt met 48.000 ton. Daarnaast zakt Spanje met 3,1% en ook in Nederland viel de melkproductie 1,4% terug.

Sterkste groei melkproductie in Italië

Daarentegen groeide in 17 lidstaten de melkproductie. Italië is het land met de grootst stijgende hoeveelheid en leverde 32.000 ton meer, wat overeenkomt met 3%. Hongarije steeg procentueel harder met 5,2%, maar kwam in hoeveelheid niet verder dan een plus van 7.000 ton, ten opzichte van een jaar eerder.

In concurrerende werelddelen lag de productie in januari hoger. In de Verenigde Staten steeg de melkproductie met 1,6%. In Nieuw-Zeeland werd 0,8% meer gemolken en in Australië kwam er maar liefst 4% meer melk uit de koeien.