CRV haalt spookkoe van stamboeklijst na Duitse controle

Fokkerij-organisatie CRV heeft vorig jaar na ingrijpen van de Duitse overheid een Wagyu-rund uit het stamboekregister moeten halen, omdat het ten onrechte als nog levend fokrund werd opgevoerd, van belang voor het stamboekprogramma.

RVO stelde bij nader onderzoek vast dat het in 2019 was geslacht. Dit blijkt uit deze week vrijgegeven WOB-documenten. CRV is stamboekhouder in Nederland voor 21 runderrassen. Zonder de Duitse oplettendheid was een spook-stamboekdier in de officiële registers blijven staan. De ambtenaren van RVO-fokkerij hadden de door CRV aangevoerde gegevens niet gecontroleerd in de I&R-database en reageerden blijkens de gepubliceerde documenten onthand op de Duitse vragen. CRV hield aanvankelijk voet bij stuk dat het rund in kwestie nog leefde, maar verzocht enkele maanden later om het zoötechnisch certificaat van het dier in te trekken.

Gevolgen onduidelijk

CRV is gevraagd om een verklaring, maar heeft nog niet gereageerd. Mede daardoor is het ook niet helder of de zaak nog tot verdere gevolgen heeft geleid voor het stamboek of CRV.