Bel en A-ware houden prijzen gelijk, EkoHolland verhoogt

Bel Leerdammer en A-ware houden hun melkprijzen voor de maand maart gelijk op het niveau van februari.

Ook de biologische melkprijs van A-ware blijft gelijk. Coöperatie EkoHolland verhoogt de biologische melkprijs voor maart met 50 cent per 100 kilo. ook voor biologisch-dynamische melk wordt 50 cent meer betaald. Biologische melkveehouders ontvangen bij EkoHolland € 50,60 per 100 kilo, BD-leden ontvangen € 57,55.

Basisprijs Bel Leerdammer op € 33,89

Bij A-ware ontvangen de biologische boeren € 50,74 per 100 kilo – nog steeds iets meer dan EkoHolland betaalt, ondanks de prijsverhoging door de laatste. Voor gangbare melk betaalt A-ware een basisprijs van € 32,94 per 100 kilo. Met toeslagen voor onder meer weidegang, duurzaamheid en/of VLOG is daar € 1,75 bij te verdienen. Delnemers aan Beter-voor-de-boer melkstroom (Albert Heijn-stroom) kunnen daar bovenop nog € 5 extra verdienen, tot maximaal € 39,69 per 100 kilo. Bel Leerdammer handhaaft de basisprijs voor de zevende keer op rij op € 33,89. Maximaal kan € 37,14 worden gebeurd.

Al deze prijzen zijn exclusief btw en na aftrek van 5 cent contributie voor ZuivelNL. Ook gelden ze bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk.