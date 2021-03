Arla verhoogt aprilprijzen, maar snijdt in toeslag

Zuivelreus Arla verhoogt de voorschotprijs voor april voor zowel gangbare als biologische melk.

Gangbare melkveehouders ontvangen netto € 1,65 per 100 kilo extra en biologische melkveehouders krijgen er € 1,08 bij. Op grond van de prijsaanpassingen voor vet en eiwit was een nog veel hogere melkprijsstijging te verwachten. De verhoging hierdoor wordt echter deels ongedaan gemaakt door het vervallen van de extra vergoeding voor het kwaliteitsprogramma Arlagarden. Hiervoor krijgen melkveehouders tot nog toe een vergoeding van € 1 per 100 kilo. Deze extra vergoeding vervalt echter vanaf april 2021, omdat het programma voor iedereen verplicht is geworden. Het bedrag is onderdeel geworden van de grondstofwaarde, net zoals eerder gebeurde met de klimaattoeslag.

Prijzen

Gangbare melkveehouders ontvangen over april een basisprijs van € 34,14 per 100 kilo. De maximale prijs komt uit op € 36,49. Voor biologische melk komt de basisprijs uit op € 47,83 per 100 kilo. Dit bedrag kan nog iets worden aangevuld met toeslagen voor onder meer een buffertank en extra ruimte voor grote RMO’s. Genoemde prijzen gelden bij Nederlandse standaardgehaltes, zijn exclusief btw, na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL en gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.