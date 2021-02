Wereldwijd 4 miljoen ton melk meer

Wereldwijd steeg de melkproductie met 4 miljoen ton in 2020. In Europa werd de melkplas kleiner.

Mondiaal lag de melkproductie op 293,9 miljoen ton melk in 2020. Dat is 1,4% (4 miljoen ton) hoger dan in 2019. Dat meldt de Engelse standsorganisatie Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). In december bedroeg de productiestijging 1%. Vooral de Verenigde Staten en Argentinië zorgen voor meer melk. De sterkste productiestijging was in Argentinië; in december met 6,9% ten opzichte van december 2019. De verklaring voor deze stijging is dat de productie herstelde na een lagere productie in 2019. Een hogere melkprijs zorgde er tevens voor dat melkveehouders meer melk produceerden. In de Verenigde Staten produceerden melkveehouders 3,1% meer in december. De productie per koe nam toe en er werden meer melkkoeien gehouden.

Europese productie kleiner

In Europa daalde de productie. Ondanks een hogere productie in Ierland en Polen, bleef de hoeveelheid steken op 357.800 ton melk. De productiedaling in Frankrijk en Duitsland kon niet worden opgevangen. AHDB noemt de kleinere veestapels, duurder voer en het koude weer als oorzaken voor de afname van de Europese melkproductie.