NZO past websites aan na uitspraak Reclame Code Commissie

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gaat websites aanpassen waarop gesproken wordt over zuivel. Daarmee volgt NZO de aanbevelingen van de Reclame Code Commissie op.

Vorig jaar diende Wakker Dier een klacht in over de campagnewebsite Nederland draait op zuivel De organisatie vindt dat de reclame op de website misleidend is en dat de zuivelsector veel te rooskleurig wordt neergezet.

NZO past meer websites aan

Van de 28 klachten zijn er 12 door de Reclame Code Commissie toegewezen. NZO paste de informatie op de website toen aan. Op aanbevelen van de Reclame Code Commissie gaat NZO ook andere sites aanpassen.