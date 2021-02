Kaasmaker Cono houdt melkprijs januari stabiel

Kaasmaker Cono houdt de (voorschot)melkprijs over januari gelijk op een basisprijs van € 35,03 per 100 kilo. De maximale melkprijs komt uit op € 39,53.

Dit is de prijs inclusief alle toeslagen. Cono houdt met dit besluit de melkprijs voor de derde achtereenvolgende maand stabiel. Een aantal grote zuivelbedrijven besluit de januariprijs te verlagen in verband met onzekerheid over de marktomstandigheden.

Geluiden uit zuivelmarkt positiever

Inmiddels zijn de signalen vanaf de zuivelmarkt positiever, maar het is wel de vraag hoe lang dit zo zal blijven. Voor FrieslandCampina was het in ieder geval reden om de februariprijs te verhogen. Dit in de verwachting dat andere grote zuivelbedrijven ook zullen verhogen. DMK heeft echter verlaagd, Arla heeft de melkprijs stabiel gehouden.

Alle genoemde melkprijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.