IBR op Duits bedrijf tegen Nederlandse grens

In de Duitse plaats Vreden, net over de grens bij Groenlo en Winterswijk, is de infectueuze luchtwegaandoening IBR vastgesteld op een melkveebedrijf.

Het hele bedrijf, met in totaal 130 dieren, is inmiddels geruimd. De meeste dieren zijn naar de slacht gegaan en enkele dieren moesten worden geëuthanaseerd. De Duitse veterinaire diensten zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de herkomst van het IBR-virus en onderzoekt daarom ook eventuele contactbedrijven binnen, maar ook buiten de kreis Borken, waarin het bedrijf gelegen is.