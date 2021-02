Achtste online MaisScan van start

Geelen Consultancy start 4 februari met de MaisScan.

Het is de achtste keer dat het onderzoeksbureau deze enquête uitvoert. Het online onderzoek ‘MaisScan 2021’ geeft inzicht in hoe maistelers denken over de maisteelt en hoe men tot een keuze komt voor een bepaald maisras en voor de teelt ervan. Zo wordt duidelijk of de maisteler zelf zijn keuze maakt voor een bepaald maisras of dat men dit overlaat aan de leverancier. Ook wordt gevraagd naar de rol van informatie uit rassenlijsten of eigen ervaringen in deze besluiten.

Onderzoeksvragen

Dit jaar worden er ook onderzoeksvragen gesteld. Naast de belangrijkste eigenschappen van mais voor de teler, wordt ook gepeild wat de ervaringen met de maisteelt van het afgelopen seizoen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van vroegrijpheid, voederwaarde en legering. Of heeft men in het afgelopen seizoen problemen gehad met de mais en zo ja, welke?

Maisrassen

Natuurlijk wordt ook gevraagd naar de maisrassen die de telers denken te gaan zaaien en ook of men een vanggewas gaat telen, tijdens of na de maisteelt. De link naar de MaisScan wordt op 4 februari naar enkele duizenden maistelers gestuurd.

Kik hier voor de online enquête