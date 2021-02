Aanvoer melk in januari iets lager

Per dag werd 38.321 ton melk geproduceerd afgelopen januari. Ten opzichte van januari 2020 is dat 1,4% lager. Dat blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De totale melkontvangst in januari kwam uit op 1.187.954 ton. In oktober had de melkproductie een terugval, ten opzichte van september. De productie zakte tot 36.585 ton melk per dag. In december werd de 37.000 ton-grens alweer gehaald. Vorig jaar steeg de melkproductie in maart en april tot ruim 39.500 ton per dag.

Hoger vetpercentage

De vetproductie bleef, net als de melkproductie, achter, maar dat was slechts 0,3% minder. Het vetpercentage in de melk bedroeg 4,58%, ten opzichte van 4,53% in januari 2020. Het vetpercentage was in augustus nog 4,21% en steeg elke maand.