Vreugdenhil met melkprijzen op hoogste niveau

Vreugdenhil Dairy Foods heeft de gangbare melkprijs voor december gelijk gehouden op een basisniveau van € 35,96 per 100 kilo.

Maximaal wordt € 38,06 per 100 kilo uitbetaald. Met deze prijsstelling komt de basismelkprijs van Vreugdenhil over heel 2020 uit op gemiddeld € 34,56 per 100 kilo. Dat is het hoogste niveau van alle Nederlandse verwerkers. Na Vreugdenhil volgt DeltaMilk met een voorschot van € 34,44. Wie alle haalbare toeslagen meepakt, kan bij Vreugdenhil tot € 36,74 ontvangen (bij de standaardgehaltes van 4,42% vet en 3,57% eiwit). Verreweg de meeste leveranciers van Vreugdenhil ontvangen ook inderdaad de toeslagen voor duurzaamheid en weidegang.

Ook hoogste prijs bij biologische melk

De kleine groep biologische melkveehouders ontvangt over december een melkprijs van € 50,52 per 100 kilo melk, wat 65 cent meer is dan over november. Over het hele jaar genomen ontvangen de biologische leveranciers van Vreugdenhil een gemiddelde melkprijs van € 52,05 per 100 kilo. Dat is de hoogste prijs van alle genoteerde verwerkers van biologische melk in Nederland.

Voor alle genoemde prijzen geldt dat ze exclusief btw zijn, na aftrek van 5 cent per 100 kilo inhouding voor ZuivelNL en hierbij wordt uitgegaan van een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk.