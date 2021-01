VVD herhaalt oproep voor steun aan kalversector

De Tweede Kamerfractie van de VVD is geschrokken van de analyse van landbouwminister Carola Schouten over de malaise in de kalverhouderij.

Daarbij legt de minister de oorzaak van de slechte prijzen deels bij de sector zelf neer, vanwege het grote aantal geïmporteerde kalveren. De partij noemt het een botte reactie van de minister. Geen gebruik van Tegemoetkoming Vaste Lasten De VVD zegt signalen te blijven krijgen van kalverhouders die met de handen in het haar zitten door grote problemen bij de afzet. Ze kunnen volgens de VVD geen gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), maar hebben wel te maken met een verlies van € 100 tot 110 per kalf sinds het uitbreken van de coronapandemie. De partij roept de minister opnieuw op zich in te zetten voor het zo goed mogelijk toegankelijk maken van de bestaande coronaregelingen voor de landbouw, en dus ook voor de kalverhouderij. Een van de voorwaarden van de TVL is dat er omzetverlies moet zijn van minimaal 30%. Door het noodgedwongen verschuiven van het afleveren van kalveren wordt niet altijd aan deze voorwaarde voldaan.