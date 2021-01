Melkprijs Eko-Holland stijgt na bijna half jaar

Eko-Holland meldt dat de verwachte melkprijs voor biologische en biologisch-dynamische melk stijgt.

Nadat de melkprijs sinds augustus 2020 onveranderd bleef, is de verwachte melkprijs voor biologische melk voor leden van Eko Holland Melk op Maat over januari met 40 cent verhoogd naar € 50,15 per 100 kilo melk (exclusief btw).

Deze melkprijs geldt voor biologische melk bij een jaarleverantie van 500.000 kilo melk met 4,41% vet en 3,47% eiwit. De prijs is inclusief de kwaliteit- en kwantiteitstoeslagen en exclusief eventuele programmatoeslagen.

Prijs biologisch-dynamische melk een euro omhoog

Voor biologisch-dynamische melk doet Eko-Holland er nog een schepje bovenop. Deze prijs stijgt met € 1 tot € 57,10, onder gelijke condities als genoemd bij de biologische melkprijs. Deze prijsverhogingen zijn de eerste sinds de prijsverhoging in augustus 2020, toen er 55 cent per 100 kilo bij kwam voor beide soorten melk, ten opzichte van juli.