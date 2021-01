Kleinere melkaanvoer in december

De Nederlandse melkaanvoer in december 2020 bedroeg 1.166.725 ton. Ten opzichte van december 2019 is dat 0,2% minder. Dat blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De gemiddelde dagproductie lag op 37.636 ton, dat is een stijging van 2,4% ten opzichte van november. Ook de vetproductie lag in december hoger met 53.299 ton (+6,8%), mede door een hoger vetgehalte in de geleverde melk. In november was het vetgehalte nog 4,52%, in december kwam deze uit op 4,57%. Ook een extra dag productie in december zorgt voor een hogere vetproductie.

Eerste maanden 2020 flink meer gemolken

Over het hele jaar 2020 is 13,9 miljoen ton melk geleverd. Dat is 1,25% meer dan in 2019. Vooral in de eerste maanden van 2020 werd met gemiddeld 3,8% flink meer gemolken dan het jaar ervoor. Het verschil werd, naarmate het jaar vorderde, wel kleiner. Alleen in augustus en december produceerden de Nederlandse melkkoeien minder.