Kalverprijzen stijgen € 5

Vee&Logistiek heeft zijn noteringen voor de kalveren met € 5 per dier verhoogd. Dat is op basis van de gedane handel in de afgelopen week.

Een zwartbont stierkalf van extra kwaliteit noteert nu € 50 tot € 65 per dier. Een krapper aanbod van nuka’s en daardoor een wat vriendelijker marktbeeld dragen hiertoe aan bij. Ook veemarkt Doetinchem verhoogde afgelopen woensdag de noteringen voor de kalveren. Deze prijsverhoging komt na een wekenlange stabiel prijsniveau. Wel een groot verschil met vorig jaar Halverwege oktober van vorig jaar daalden de kalverprijzen door de slechte prijzen in de kalversector. In december stegen deze door een tekort aan slachtrijpe kalveren en een goede vraag. Er is echter nog een groot verschil met vorig jaar. In week twee van 2020 stond de notering voor diezelfde kwaliteit kalveren nog op € 70 tot € 90.