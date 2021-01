Hochwald houdt decemberprijs gelijk

Hochwald Foods houdt de melkprijs voor de maand december voor de vierde achtereenvolgende keer stabiel.

De onderneming betaalt een basisprijs van € 33,86 en een maximale prijs van € 36,56 per 100 kilo. Over het hele jaar betaalt Hochwald een basisprijs van € 33,65 per 100 kilo. Over 2019 werd een basisprijs betaald van € 34,22, bij iets andere gehaltes vet en eiwit.

Loopt achter op FrieslandCampina-voorschotprijs

Met de melkprijs over 2020 loopt Hochwald 27 cent per 100 kilo achter op FrieslandCampina-voorschotprijs. Met toeslagen tot € 2,70 per 100 kilo kunnen de Hochwald-leveranciers echter nog een behoorlijk bedrag bijplussen. Bij FrieslandCampina kunnen alleen de leden die meedoen aan de Planet Proof-melkstroom nog meer melkgeld ontvangen.