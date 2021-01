€ 300.000 voor pilot met verleasen stikstofruimte

Het ministerie van landbouw trekt € 300.000 uit voor het pilotproject van melkveehouders bij de Nieuwkoopse plassen om stikstofruimte te gaan verleasen.

Eerder deze week bracht demissionair landbouwminister Carola Schouten een werkbezoek aan de melkveehouders, waarbij ze opnieuw heeft aangegeven de proef te willen ondersteunen. In het project willen veehouders hun stallen aanpassen met innovaties en de stikstofwinst die ze hiermee boeken deels verleasen om daarmee de innovaties te betalen. De Rotterdamse haven heeft al interesse getoond in de stikstofruimte.

Provinciale stikstofbeleidsregels

Het beschikbare budget is niet bestemd voor de investering in de nieuwe technieken, maar om de pilot vorm te geven en om bijvoorbeeld een nulmeting te doen en om de proef zo op te zetten dat het in de praktijk breed uitgerold kan worden. Omdat de provinciale stikstofbeleidsregels van Zuid-Holland en Utrecht nog niet zijn vastgesteld, is concrete uitvoering van het project nog niet mogelijk. De initiatiefnemers willen voor half maart wel een proefcontract gereed hebben. De hoop is dat de beleidsregels er dan zijn, zodat met de uitvoering begonnen kan worden.