Tien stieren op tweede online COT-veiling

Door de coronamaatregelen kan het Centraal Opfokstation voor Vleesvee (COT) op 26 september geen normale veiling houden.

Op 12 en 19 september zijn er twee kijkdagen. De onlineveiling verloopt via de site veeveiling.nl. Gedurende de dag kan er op de stieren geboden worden.

Van de tien Blonde-stieren die in de opfokstal in Laren (Gld) kwamen, worden er negen geveild. De stieren zijn afkomstig van zeven fokkers, waarbij Jan van Oorspronk uit Nijbroek er drie leverde.

BAC Paris (v. Nero Malo) van Bertus Brink in Klarenbeek is bij het stamboek ingeschreven met 87 punten voor algemeen voorkomen. De stier viel tijdens de opfokperiode ook op door zijn rustige karakter, met een 9 scoorde hij daar het best op. Met een gemiddelde groei van 1.294 gram per dag was het wel de langzaamste groeier van het koppeltje Blondes.

BAC Perry (v. Ferdinand) van Jan van Oorspronk toonde zich met 2.008 gram per dag de beste groeier. De stier is ingeschreven met 85 punten algemeen voorkomen.

Vanuit het Limousinstamboek wordt Cowporation Picket ter veiling aangeboden. De stier is ingeschreven met 89 punten algemeen voorkomen. Tijdens de opfokperiode groeide Picket 200 kilo.