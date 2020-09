Minder aanvoer bij drogerijen

De aanvoer bij groenvoederdrogerijen ligt per 31 augustus ruim 28.629 ton lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het totale aangevoerde volume ligt op 65.729 ton. Dat blijkt uit een overzicht van de Vereniging van Nederlandse Groenvoederdrogerijen (VNG).

“De drogerijen in Ruinerwold en Opeinde zien de grasaanvoer, nu de dagen korter worden, wel weer wat toenemen”, zo legt VNG-voorzitter Eiko Jan Duursema uit. “Maar duidelijk is dat de volumes van vorig jaar niet meer gehaald gaan worden.” De droogte heeft de grasgroei dit jaar sterk beperkt. Logischerwijs is daardoor minder product beschikbaar gekomen voor de drogerijen. Dat is goed terug te zien in de aanvoercijfers.

Drogen van luzerne

Ook van de eerstejaars luzernepercelen valt de opbrengst tegen. Van de eerder gezaaide luzernepercelen is de opbrengst volgens Duursema wel goed tot zeer goed als gevolg van de diepe worteling van het gewas. Wel startte het drogen van luzerne dit seizoen twee weken later dan vorig jaar. Dit had te maken met nachtvorst eind april en begin mei.

Voorlopig draaien de drogerijen nog door. Medio november sluiten de meeste drogerijen naar verwachting de poorten.