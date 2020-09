Milcobel houdt prijs voor vijfde keer stabiel

Het Belgische Milcobel houdt de melkprijs over augustus opnieuw gelijk.

Voor weidegang wordt een extra premie van € 500 per jaar betaald. De genoemde melkprijs is exclusief btw en is voor Nederland ook na aftrek van 5 cent voor ZuivelNl.

Het is inmiddels de vijfde maand op rij dat Milcobel de prijs onveranderd houdt.

Protest bij vestiging Milcobel

Enkele weken terug protesteerden leden in Langemark – de grootste vestiging van Milcobel – voor een hogere uitbetaalprijs, maar dit heeft geen effect gehad. Milcobel heeft niet de ruimte om meer te betalen. De gemiddeld uitbetaalde melkprijs tot en met augustus bedraagt dit jaar € 31,73 per 100 kilo. Dat is € 2,23 per 100 kilo minder dan vorig jaar tot en met augustus werd uitbetaald