Meer weidende bedrijven, meer koeien in de wei

82% van de melkveebedrijven gaf in 2019 de koeien enige vorm van weidegang. Dat is 2% meer dan in 2018.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS Het percentage weidende bedrijven is daarmee nagenoeg gelijk aan dat in 2010. Het daalde van 2010 tot 2014 van 83 naar 76% en steeg daarna weer gestaag.

Van de koeien kreeg in 2019 73% enige vorm van weidegang, 2% meer dan in 2018. Daarmee is ook het percentage weidende koeien weer nagenoeg gelijk aan dat in 2010. Tussen 2010 en 2015 daalde het aandeel weidende koeien van 74 naar 65% om daarna weer te stijgen, zie tabel.

Noord-Holland koploper

Het percentage weidegang is het hoogst bij de bedrijven die 50 tot 100 koeien hebben. Dat is 88%. Bij bedrijven met meer dan 200 koeien is het percentage het laagst: 62%.

In Noord-Holland doen de meeste bedrijven aan weidegang, zo’n 96%. 94% van de koeien mag daar de wei in. Flevoland scoort het laagst met 46% weidegang, gevolgd door Brabant met 66%.

Het CBS registreert niet de lengte van de weidegang, alleen of bedrijven enige vorm van beweiding toepassen bij melk- en jongvee.