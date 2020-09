Meer melkveebedrijven schakelen om naar biologisch

Nederland telde eind vorig jaar 488 gecertificeerde biologische melkveebedrijven. En er zijn 19 melkveebedrijven in omschakeling. Dat blijkt uit cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole.

Na een flinke toename in 2016 bleef het aantal biologische melkveebedrijven in 2017 en 2018 stabiel. In 2019 kwam er iets meer dan een handvol bedrijven bij. De animo voor omschakeling lijkt daarna weer wat te zijn toegenomen.

265 miljoen kilo biologische koemelk in 2019

De productie van biologische koemelk steeg in 2019 naar ruim 265 miljoen kilo, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In 2018 werd er ruim 260 miljoen kilo biologische koemelk geproduceerd. Op de totale aanvoer van koemelk gaat het om bijna 2%.

Biologische vleesveebedrijven

Wat betreft biologische vleesveebedrijven stond de teller bij Skal eind 2019 op 230. Er zijn 3 vleesveebedrijven in omschakeling. De hoeveelheid geproduceerd biologisch rund- en kalfsvlees daalde in 2019 licht naar 2.384 ton karkasgewicht, nog geen 1% van de totale aanvoer van rund- en kalfsvlees.