Meer dan twee robotstanden per bedrijf

Het aantal standen op een gemiddeld bedrijf met een automatisch melksysteem ligt op 2,13.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties).

Er zijn op dit moment 4.402 melkveebedrijven met een automatisch melksysteem die gezamenlijk 9.400 melkstanden in gebruik hebben. Het gaat daarbij om 6.851 robotsystemen. Een robot systeem wordt gedefinieerd door het vacuümsysteem.

Veel melkrobots hebben per stand, singlebox, een eigen vacuümsysteem. Maar er zijn, zeker de laatste jaren, meerdere robotmerken die met een vacuümsysteem twee of drie robotstanden bedienen. Bij een volledige bezetting van 2,13 boxen met 60 koeien per box aan de melk hebben de bedrijven gemiddeld dus een capaciteit van 128 melkgevende koeien.

Marktaandeel melkrobot ruim 27%

Het percentage bedrijven dat inmiddels met een melkrobot werkt stijgt nog altijd ietsje door, zo blijkt uit de jongste cijfers. In de statistieken van KOM zijn 16.109 melkveebedrijven opgenomen waarvan 4.402 bedrijven met een melkrobot. Dat is een marktaandeel van 27,3%.