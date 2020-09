Hoge verwachting van doorzaaien met strokenfrees

Het doorzaaien van kruiden met strokenfrees gaat naar verwachting een hoge opbrengst geven.

Dit wordt onderzocht in project Natuurlijke Veehouderij Utrecht. Aan de proef doen een melkveehouder en een loonwerker mee.

Bij strokenfrees wordt de oude grasmat weggefreesd. Hierdoor is er naar verwachting minder concurrentie van de bestaande grasmat.

Bodemleven en -opbouw

Bij het doorzaaien van kruiden moet het nieuwe gewas concurreren met het aanwezige gras. Het aanwezige gras groeit sneller en daardoor krijgt het nieuwe gewas minder zonlicht. Vaak kiezen boeren voor het opnieuw herinzaaien. Hierbij gaat veel organische stof, bodemleven en bodemopbouw verloren. Daarom wordt er gekeken of volvelds doorzaaien of in banen met een strokenfrees de beste resultaten geven.

Kruiden hebben een diepere beworteling dan gras. Daarom zijn ze beter bestand tegen droogte.