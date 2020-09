Hochwald houdt melkprijs voor vierde keer gelijk

Hochwald Foods Nederland houdt de melkprijs over augustus weer gelijk op € 32,88 per 100 kilo. Het is de vierde keer achtereen.

Maximaal kunnen leveranciers € 2,70 extra verdienen. Daarmee komt de prijs uit op ten hoogste € 35,58 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw, bij een jaarlevering van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.

Hochwald in middenmoot

Gemiddeld tot en met augustus betaalt Hochwald een basisprijs uit van € 33,59 per 100 kilo. Daarmee zit het bedrijf in de middenmoot. Tot nu to betalen slechts twee zuivelbedrijven een basisprijs uit van gemiddeld meer dan € 34 over de eerste acht maanden van het jaar. Het betreft Cono en DeltaMilk. De grootste groep betaalt een prijs tussen de € 33 en € 34 per 100 kilo. A-ware en DOC Kaas zitten daar beide iets onder. Afgezien van Arla betalen ook alle zuivelbedrijven dit jaar minder dan in 2019.