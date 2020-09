Deels vaste melkprijs nog niet voor leden DOC Kaas

De leden van DOC Kaas kunnen vooralsnog niet een deel van hun melk tegen een vaste prijs verkopen. Leden van zuivelreus DMK in Duitsland kunnen dat wel doen. Uiteindelijk is het echter wel de bedoeling dat deze mogelijkheid er ook in Nederland komt.

Dit laat DMK weten in reactie op vragen. Complexe zaak De woordvoerder van DMK stelt dat het programma om een deel van de ledenmelk tegen een vaste prijs aan te kopen (maximaal 30% van de melkaanvoer per lid) regeltechnisch gezien een complexe zaak is. “We moeten ons houden aan een fors aantal nationale wettelijke regels, en ons onderwerpen aan extra financieel toezicht. Daarom hebben we besloten om het programma eerst uit te rollen op de Duitse markt.” Ervaring opdoen Als in Duitsland voldoende ervaring is opgedaan, kan het programma vervolgens ook worden uitgerold in Nederland.