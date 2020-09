Bel Leerdammer verhoogt melkprijs met 57 cent

Kaasmaker Bel Leerdammer verhoogt de melkprijs over augustus met 57 cent naar € 32,55 per 100 kilo.

Dit is de vergelijkingsprijs volgens Boerderij, op basis van 4,42% vet en 3,57% eiwit. Volgens de gehaltes die Bel Leerdammer zelf hanteert, stijgt de melkprijs naar € 31,88 per 100 kilo.

Aan toeslagen is hier bovenop nog een bedrag van € 3,85 per 100 kilo bij te verdienen. Dit betreft € 2,00 voor weidegang, € 1,25 voor Vlog en 60 cent voor duurzaamheid. De Clog-premie bestaat uit een standaardvergoeding van € 1,00 per 100 kilo en 25 cent tijdelijke markttoeslag.

Gemiddeld tot en met augustus betaalt Bel Leerdammer (volgens de vergelijking van Boerderij) een basisprijs uit van € 33,87 per 100 kilo. Dat is 9 cent minder dan het gemiddelde bij FrieslandCampina en 27 cent onder de basisprijs van Cono Kaasmakers.