Bacteriën en schimmels in beeld

In plaats van één grote gemeenschap, blijkt elk onderdeel van de kringloop van melkveehouderijen er een eigen bacterie- en schimmelgemeenschap op na te houden die onderling niet tot nauwelijks overlap vertoont.

Dat blijkt uit onderzoek door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met de Universiteit Leiden en Naturalis.

Aanknopingspunten

Bacteriën en schimmels zijn onderdeel van verschillende processen op een melkveebedrijf; bijvoorbeeld in de bodem voor de mineralisatie maar ook bij de bereiding van zuivelproducten. Naast een positieve bijdrage kunnen ze ook veroorzaker zijn van ziektes en bederf. Meer inzicht in de microbiologische gemeenschap op een melkveebedrijf geeft mogelijk aanknopingspunten voor managementmaatregelen om een optimale balans te vinden in de bacterie- en schimmelgemeenschap, zodat de positieve eigenschappen nog beter benut kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn uitgebreider beschreven in ’V-Focus’ en in ’Frontiers in Microbiology’.