Arla verhoogt melkprijs oktober met 62 cent

Arla verhoogt de gangbare oktober-melkprijs voor Nederland met 62 cent naar € 32,24 per 100 kilo.

Maximaal kunnen leden € 35,59 per 100 kilo beuren.

Deze prijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, zijn exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. Gemiddeld tot en met oktober betaalt Arla een gangbare basisprijs uit van € 2,96 per 100 kilo.

Arla verhoogt ook biologische melkprijs

De Scandinavische zuivelreus verhoogt ook de biologische melkprijs voor oktober. De kale bioprijs komt uit op € 46,20 per 100 kilo. Inclusief toeslagen kan dit oplopen tot € 48,05 per 100 kilo. Tot en met oktober bedraagt de gemiddelde biologisch melkprijs € 46,52 per 100 kilo.

Arla maakt doorgaans als eerste de maandelijkse prijsaanpassingen voor melk bekend. Net als FrieslandCampina, hanteert Arla voor de vaststelling daarvan de prijzen van een vast aantal referentiebedrijven.