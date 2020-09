Afhandeling fosfaatbezwaren vertraagd

De afhandeling van bezwaren van melkveehouders over het fosfaatrechtenstelsel loopt vertraging op omdat de RVO.nl te weinig menskracht heeft.

Dat constateert een anonieme medewerker in de Volkskrant. De overheidsinstantie vult het tekort in met uitzendjuristen, die volgens de krant te weinig verdienen. Dat staat in een rapport van de inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie. Gevolg is een groot verloop aan medewerkers en vertraagde processen. Zes uitzendjuristen hebben zich over de gang van zaken beklaagd bij de inspectiedienst.

Er liggen nog altijd rechtszaken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven over het fosfaatrechtenstelsel, van ondernemers die in 2019 zijn gestart met de procedure.

Effect

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer heeft het ministerie om opheldering gevraagd. CDA-Kamerlid Jaco Geurts is vooral bezorgd over het effect van de vele personeelswisselingen op de kwaliteit van de afhandeling van de bezwaarschriften van boeren over fosfaatrechten.