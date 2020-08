Veiling melkveebedrijf met mega-vergunning uitgesteld

De veiling van de failliete boedel van Rots Dairy in Heusden is uitgesteld. De veiling zou afgelopen dinsdagmorgen plaatsvinden.

Dat meldt de website van BOG Auctions. Betrokken notaris Edith Dutmer, van Nysingh advocaten en notarissen, laat weten niet te kunnen aangeven waarom de veiling op het laatste moment is afgeblazen. Mocht de veiling alsnog doorgaan, dan wordt dit weer op de website van Bog Auctions vermeld.

Bijzondere veiling

De veiling zou afgelopen dinsdagochtend vanaf 11.00 uur plaatsvinden op verzoek van een tiental schuldeisers. De veiling is bijzonder, omdat een melkveebedrijf zelden in het openbaar wordt geveild, en omdat het bedrijf beschikt over een omgevingsvergunning voor zo’n 1.350 koeien.

De bestaande gebouwen aan de Slobeendweg 5, waar het bedrijf staat, zijn weinig bijzonder, oud en niet geschikt om genoemde hoeveelheid koeien te houden. Ook is de kavel bij het bedrijf met 3 hectare relatief klein.