Schouten wil kalvertransport maximaal 8 uur

Landbouwminister Carola Schouten wil dat de Europese transportverordening voor vee wordt aangepast, zodat de maximale transportduur van kalveren en slachtdieren in Europa wordt begrensd op 8 uur.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week spreekt Schouten met haar collega-landbouwministers over diertransporten. De inzet van Nederland is om diertransporten te beperken, de condities tijdens transport te verbeteren en de handhaving van bestaande regels te verbeteren. Om het transport van slachtdieren te verminderen oppert de minister een overgang naar karkasvervoer.

Transport bij hitte

Schouten wil daarnaast betere voorschriften in de transportverordeningen over veevervoer bij hitte. “In ieder geval moet duidelijker worden voorgeschreven dat boven de 30 graden buitentemperatuur geen lange transporten (>8 uur) plaatsvinden als er geen koelsysteem in de wagen aanwezig is, of andere aantoonbare maatregelen zijn toegepast om de hitte bij de dieren te beperken”, vindt Schouten.